La rinascita di Gibellina, capitale dell’Arte contemporanea: una fiamma culturale divenuta incendio

«Gibellina riporta al centro il tema della cura dello spazio pubblico e chiama la comunità artistica nazionale e internazionale a riflettere sulla contemporaneità, nel tentativo di integrare la dimensione estetica dell’opera d’arte nella quotidianità» spiega il direttore artistico Andrea Cusumano

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La notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 un potente terremoto scuote la Sicilia occidentale. Ludovico Corrao – politico e avvocato siciliano – che si trovava a pochi chilometri dall’epicentro, si precipita a Gibellina, tra i paesi più colpiti, per coordinare le operazioni di salvataggio di quelli che erano sotto le macerie. È la prima grande tragedia nazionale dal dopoguerra, ma è anche l’inizio di un esperimento unico. Corrao, già noto per aver difeso Franca Viola, la prima donna a ribellars