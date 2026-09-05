soldi e sentimento

Risveglio dal dogma antropocentrico, perché ci piacciono i film sugli alieni

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
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05 settembre 2026 • 18:30

Il mondo intensifica chiusure e fascismi, io cerco conforto nella fantascienza. Perché, catastrofica od ottimista che sia, mi dà una strana forma di sollievo: l’illusione di poter vedere, un giorno, le cose come sono veramente

Mentre il mondo intensifica chiusure, fascismi, razzismi e cancellazioni di senso, io cerco conforto nei film di fantascienza. Non li guardo come li guardano i tecnocrati della valle siliconata, che nell’ultimo secolo hanno saccheggiato la fantascienza per creare le loro storture e diventare miliardari. Li guardo perché, che siano catastrofici o ottimisti, questi film mi danno una strana forma di sollievo. L’illusione di poter vedere, un giorno, le cose come sono veramente. Mi piacciono, in part

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

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