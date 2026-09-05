Risveglio dal dogma antropocentrico, perché ci piacciono i film sugli alieni

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Il mondo intensifica chiusure e fascismi, io cerco conforto nella fantascienza. Perché, catastrofica od ottimista che sia, mi dà una strana forma di sollievo: l’illusione di poter vedere, un giorno, le cose come sono veramente

Mentre il mondo intensifica chiusure, fascismi, razzismi e cancellazioni di senso, io cerco conforto nei film di fantascienza. Non li guardo come li guardano i tecnocrati della valle siliconata, che nell’ultimo secolo hanno saccheggiato la fantascienza per creare le loro storture e diventare miliardari. Li guardo perché, che siano catastrofici o ottimisti, questi film mi danno una strana forma di sollievo. L’illusione di poter vedere, un giorno, le cose come sono veramente. Mi piacciono, in part