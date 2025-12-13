Leggende e dipinti

Ritratti, miniature, acheropite: scoprire i volti di Cristo

Giovanni Maria Vianstorico
13 dicembre 2025 • 18:31

Sono tante le leggende che tra il V e il VI secolo hanno al centro antiche immagini del volto di Gesù. I volti di Cristo, di Michele Bacci, edito da Carocci, le indaga: dal mandýlion di Edessa fino alle storie su Veronica

Tra la seconda metà del V secolo e la fine del VI il paganesimo sta ormai languendo dappertutto. In una provincia dell’impero bizantino, forse in Siria o da qualche parte dell’attuale Turchia, un letterato pagano attratto dal cristianesimo decide di scrivere un romanzo, la Narrazione dei fatti persiani, sulla nascita di Cristo, un argomento che conosce bene dall’inizio del vangelo di Matteo e da molti altri testi. Anche lui si concentra su un particolare narrato soltanto dal primo vangelo canoni

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).