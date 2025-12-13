Ritratti, miniature, acheropite: scoprire i volti di Cristo

Sono tante le leggende che tra il V e il VI secolo hanno al centro antiche immagini del volto di Gesù. I volti di Cristo, di Michele Bacci, edito da Carocci, le indaga: dal mandýlion di Edessa fino alle storie su Veronica
Tra la seconda metà del V secolo e la fine del VI il paganesimo sta ormai languendo dappertutto. In una provincia dell’impero bizantino, forse in Siria o da qualche parte dell’attuale Turchia, un letterato pagano attratto dal cristianesimo decide di scrivere un romanzo, la Narrazione dei fatti persiani, sulla nascita di Cristo, un argomento che conosce bene dall’inizio del vangelo di Matteo e da molti altri testi. Anche lui si concentra su un particolare narrato soltanto dal primo vangelo canoni