Il senso di rivelazione dell’Ypsigrock, c’è vita oltre l’algoritmo

Nei quattro giorni di questa 29esima edizione a Castelbuono, ci sono stati sì i nomi importanti, Chet Faker, Black Country, New Road, I Cani che non si esibivano in Sicilia dal 2011 – dettaglio importante: nessuno può suonare più di una volta all’Ypsig – ma soprattutto ci sono stati quelli che non conoscevo io, e che probabilmente non conoscevano molti altri