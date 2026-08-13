Il senso di rivelazione dell’Ypsigrock, c’è vita oltre l’algoritmo

Nei quattro giorni di questa 29esima edizione a Castelbuono, ci sono stati sì i nomi importanti, Chet Faker, Black Country, New Road, I Cani che non si esibivano in Sicilia dal 2011 – dettaglio importante: nessuno può suonare più di una volta all’Ypsig – ma soprattutto ci sono stati quelli che non conoscevo io, e che probabilmente non conoscevano molti altri
Nella piazza centrale di Castelbuono c’è la sede del Circolo Amici della Musica: lì di fronte, nelle sere e nei pomeriggi più animati, si possono apprezzare scoppiettanti cover di grandi classici della musica leggera, un po’ balera, un po’ pianobar, molto estate italiana. Con l’Ypsigrock, il festival che dal 1997 ogni agosto trasforma questo paese della remota provincia di Palermo in una sorta di Glastonbury delle Madonie, non c’entra granchè. Eppure, nei giorni delle stelle cadenti, quando migl