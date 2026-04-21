Sfrontato, creativo, liberatorio, impavido. Una rivoluzione chiamata Prince

La sua musica fu sfrontata liberazione, scoperta, avventura, arte intesa come eversione creativa. Un viaggio a ritroso nel mondo princiano, nella sua Minneapolis, dove suonò, registrò e filmò Purple Rain, dove nacque Sign O’ The Times, onnivoro capolavoro di mille generi che ha ridefinito non solo i suoni degli anni ottanta, ma l’identità dei suoni

true false

MINNEAPOLIS – L’ultima rivoluzione musicale degna di questo nome – un’esplosione di inesausto funk, rock hendrixiano, pop sulfureo e gospel psichedelico – ha preso corpo qui dentro, in questa specie di cilindro tagliato in due all’angolo tra la First Avenue e la North 7th Street di Minneapolis. Oggi c’è un gruppo di ragazzi davanti all’ingresso di quello che si chiama non a caso First Avenue, che non è solo una delle più leggendarie sale da concerto degli Stati Uniti d’America, ma è anche il lu