Cultura

Sfrontato, creativo, liberatorio, impavido. Una rivoluzione chiamata Prince

Roberto Brunelli
21 aprile 2026 • 07:00

La sua musica fu sfrontata liberazione, scoperta, avventura, arte intesa come eversione creativa. Un viaggio a ritroso nel mondo princiano, nella sua Minneapolis, dove suonò, registrò e filmò Purple Rain, dove nacque Sign O’ The Times, onnivoro capolavoro di mille generi che ha ridefinito non solo i suoni degli anni ottanta, ma l’identità dei suoni

MINNEAPOLIS – L’ultima rivoluzione musicale degna di questo nome –  un’esplosione di inesausto funk, rock hendrixiano, pop sulfureo e gospel psichedelico – ha preso corpo qui dentro, in questa specie di cilindro tagliato in due all’angolo tra la First Avenue e la North 7th Street di Minneapolis. Oggi c’è un gruppo di ragazzi davanti all’ingresso di quello che si chiama non a caso First Avenue, che non è solo una delle più leggendarie sale da concerto degli Stati Uniti d’America, ma è anche il lu

Per continuare a leggere questo articolo

Roberto Brunelli
Roberto Brunelli
Roberto Brunelli

Caporedattori Esteri a Domani. Dopo 17 anni passati all'Unità (dove si è occupato di esteri, ma anche di cultura, interni e televisione), ha lavorato per Repubblica, La7, L'Espresso e il Quotidiano nazionale. Nel 2013 è uscita la sua biografia di Angela Merkel e nel 2017 il volume Rotolano ancora, sugli ultimi titani del rock