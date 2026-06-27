Robecchi: «I miei killer sono cinici e calvinisti. In questa società si muore sul lavoro non è uccidere per profitto quello?»

Omicidi Srl (Sellerio) è l’ultimo romanzo dello scrittore, che ci fa scoprire che leggere noir può essere un’esperienza molto divertente se si incrociano killer come il Biondo, l’Uomo con la cravatta e la manager Francesca Aroldi: «È un genere nobilissimo. Il crime? Sta diventando una macchietta»

true false

Non facciamo gli snob, parliamo di letteratura, ma anche di classifiche. In queste ultime settimane tra i libri più venduti, quindi più letti, c’è Omicidi Srl di Alessandro Robecchi. Per l’autore – che è anche giornalista (ex editorialista de il manifesto e penna del mitico Cuore) e autore tv (firma i programmi di Maurizio Crozza) – non è una novità: anche i suoi precedenti noir, colorati di humour e satira sociale, hanno avuto la stessa fortunata sorte, lo stesso merito. Non è novità neppure pe