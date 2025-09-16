1936 – 2025

La vera eredità di Robert Redford è l’amore per il cinema indipendente

Teresa Marchesi
16 settembre 2025 • 19:14Aggiornato, 16 settembre 2025 • 19:56

La sua militanza è stata più fattiva che plateale. E forse è su questa che misuriamo oggi una statura che va al di là dell’icona abbagliante. Ci sono autori che senza di lui, senza quella sua creatura che è il Sundance Film Festival, forse non avremmo mai conosciuto: si chiamano Tarantino, Aronofsky, Jarmusch, Nolan

Prima di tutti è arrivato lui. O meglio: prima della costanza in prima fila di George Clooney e dopo i pochi ma clamorosi gesti pro-minoranze di Marlon Brando. La sua militanza per il cinema indipendente è stata più fattiva che plateale. E forse è su questa che misuriamo oggi una statura e una perdita che va al di là dell’icona abbagliante, della superstar da mainstream che con riluttanza ha comunque incarnato. Robert Redford è morto bene, si fa per dire: a 89 anni, nel sonno e a casa sua, a Pro

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.