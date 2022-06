Il concerto dei Rolling Stones è confermato: saranno allo stadio San Siro martedì 21 giugno per la loro esibizione dopo la morte dello storico batterista Charlie Watts, morto un anno fa. La conferma del concerto è stata data su Instagram da Mick Jagger. Nei giorni scorsi il cantante era risultato positivo al Covid-19 e per questo erano stati annullati i concerti ad Amsterdam e Berna. Mentre il primo sarà recuperato il 7 luglio, il secondo è stato definitivamente annullato.

Quali canzoni suoneranno

A Milano i Rolling Stones si esibiranno con alcune delle loro canzoni più note. Come Start Me Up, Paint It Black, Sympathy for the Devil e Jumpin' Jack Flash. Per chi vuole prepararsi al concerto e non ama il fattore a sorpresa, sul sito specializzato setlist.fm si trova la set list completa delle scorse date.

