Uno dei fenomeni televisivi più riusciti ultimamente è Mare fuori e uno dei personaggi, dal sesto episodio della terza stagione, è Crazy J. Lo interpreta Clara Soccini, che quest’anno debutta a Sanremo dopo aver vinto fra i giovani (è solo la seconda donna a esserci riuscita, prima di lei c’era stata Arisa nel 2009).

Nonostante l’emozione di un palco così importante (e il fatto che è la prima a esibirsi nella prima serata di qest’anno), ha dunque dalla sua un sostegno popolare non indifferente, che potrebbe aiutarla a salire in classifica soprattutto con il voto del pubblico.

Origami all’alba

La sua esplosione come cantante è stata con la canzone Origami all’alba, nata proprio grazie alla partecipazione alla serie tv della Rai. Lì interpreta una trapper che ha ottenuto un certo successo, grazie soprattutto ai social. Ma si è poi persa in un contesto difficile di microcriminalità, fino all’arresto per omicidio stradale.

Nell’istituto per minorenni dove viene reclusa, ruba una canzone – che è appunto Origami all’alba – per proporla a una casa discografica. Anche per questo intreccio di trama, esiste una versione della stessa canzone (ma con delle parti differenti) scritta e interpretata dall’autore originale, ovvero Matteo Paolillo.

Chi è Clara

Sanremo è quindi l’occasione per uscire dal personaggio di Crazy J e di raccontare davvero chi è Clara. Lo fa con Diamanti grezzi, dove racconta il percorso che ti porta a rinunciare alla perfezione e ad accettarti come sei. «Non saremo mai / Quello che poi ti aspetti / Oro nei fallimenti / Solo diamanti grezzi».

Durante la conferenza stampa prima del festival si è commossa, ha ricordato il suo percorso fatto di troppa rabbia e troppa ambizione: «È una cosa che sbagliamo in tanti, soprattutto quando si è giovani», ha detto. «È meglio essere sé stessi e buttarsi, invece che puntare sempre a questa perfezione, sia estetica sia di canto. In realtà è solo un’utopia».

Clara, nata e cresciuta nel varesotto, ha 24 anni. Ha scoperto la musica da bambina, quando il nonno le ha regalato una tastiera. Ma già a 11 anni ha iniziato a studiare canto, scappando dalle lezioni di pianoforte. Come molti altri giovani artisti, si è fatta conoscere condividendo le sue canzoni sui social durante il lockdown. Ha cantato anche con un altro dei concorrenti a Sanremo, Mr.Rain, in Un milione di notti.

