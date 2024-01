È una delle serate più attese del festival di Sanremo, quella che vedrà tutti e trenta gli artisti in gara esibirsi con una cover e in genere con degli ospiti (anche se non è obbligatorio). L’elenco delle cover e dei duetti non è ancora ufficiale, ma i rumors si fanno sempre più insistenti. In questo articolo proviamo a fare ordine fra le indiscrezioni, riportando solo quelle più attendibili, ma sempre considerando che non è ancora l’elenco definitivo (e qualche ripensamento è intanto possibile).

La serata delle cover a Sanremo sarà venerdì 9 febbraio. Ha il merito di variare lo spettacolo, rispetto alla ripetizione delle stesse canzoni che sentiremo nelle altre serate. Ma chi vuole vincere non può comunque prenderla sotto gamba, perché avrà un’influenza sulla classifica finale. In una competizione dove non c’è un solo, certo, favorito della vigilia, la serata delle cover assume così un’importanza maggiore rispetto al passato.

Il regolamento

Secondo il regolamento, i 30 artisti in gara dovranno esibirsi in una cover «scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano e internazionale, pubblicate entro il 31 dicembre 2023». Per l’occasione si può quindi cantare anche in una lingua straniera e si potranno avere degli «ospiti di conclamata fama, italiani o stranieri», oppure cantare da soli.

La classifica deriverà dal televoto (34 per cento), dalla giuria della sala stampa, tv e web (33 per cento) e dalla giuria delle radio (33 per cento). Saranno comunicati al pubblico solo i primi dieci classificati. Poi però la media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli artisti durante la serata e quelle ottenute dalle canzoni nelle serate precedenti determinerà la nuova classifica generale, proprio prima della finale.

I rumors

Ecco dunque le indiscrezioni dei duetti per la serata di Sanremo 2024:

Alfa con Roberto Vecchioni

Santi Francesi con Skin degli Skunk Anansie

Il Volo con Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi)

Negramaro con Malika Ayane (con un omaggio a Lucio Battisti)

Clara con Ivana Spagna

Mr. Rain con i Gemelli DiVersi

Bnkr44 con Nada

Irama con Riccardo Cocciante

The Kolors con Umberto Tozzi

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani

Alessandra Amoroso con i Boomdabash

Maninni con Ermal Meta

Loredana Bertè con Venerus

Annalisa con La Rappresentante di Lista

Emma con Bresh

Geolier con Gigi D’Alessio, Gué e Luché

Il tre con Fabrizio Moro

Gazzelle con Fulminacci

Fred De Pallma con Eiffel65

Ghali dovrebbe cantare L’Italiano di Toto Cutugno, ma ancora non si sa con chi. Di una decina di altri concorrenti non si hanno al momento indiscrezioni affidabili.

