Come succedeva in passato per le boy band, il Volo sono un prodotto artificiale, voluto da Roberto Cenci, regista e ideatore di “Ti lascio una canzone”, lo spettacolo per giovanissimi talenti di Antonella Clerici. Così, nonostante il più grande di loro abbia superato i trent’anni solo da pochi mesi, hanno ormai già 15 anni di carriera insieme.

Soprattutto possono vantare uno straordinario successo internazionale, nato sull’onda di quel genere particolare che unisce musica leggera e stile operistico. Un modo di cantare che è divisivo, talvolta viene osteggiato apertamente, ma che ha anche molti estimatori nel mondo.

Fino all’episodio forse più ironico di questa storia, ormai nove anni fa, quando i tre hanno distrutto una stanza d’hotel a Locarno, dimostrando che si può essere una rock star anche se si canta 'O sole mio.

Di nuovo a Sanremo

Nel frattempo i tre (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble) assicurano di essere cresciuti e di non sentirsi più tanto a loro agio nella definizione di “tenorini”. Appunto perché il più grande ha compiuto trent’anni e il più giovane ne compirà 29 proprio durante il festival.

A Sanremo tornano quest’anno con Capolavoro, accolta alla vigilia con non troppo entusiasmo dai giornalisti. Nel 2015 avevano vinto con Grande amore, che resta ancora il loro pezzo più famoso, anche grazie al terzo posto conquistato all’Eurovision.

Al primo ritorno all’Ariston, nel 2019, sono arrivati ancora terzi. A testimonianza di come godano innanzitutto di un seguito fedele, che anche quest’anno potrebbe fare la differenza.

