Potete prenderla come volete: o come un gioco, o come una primissima indicazione su come andrà il festival di Sanremo nel 2024. Abbiamo messo insieme le pagelle pubblicate da 16 testate. Si basano sulle primissime sensazioni dei giornalisti, che lunedì hanno ascoltato le canzoni in anteprima, dando un voto da 0 a 10 (come ha fatto, ad esempio, anche Domani).

Abbiamo fatto una media, togliendo per ogni cantante il voto più basso e quello più alto (per evitare le esagerazioni in un senso o nell’altro). In caso di parità, abbiamo guardato chi sarebbe stato in testa considerando tutti i voti, senza togliere il più basso e il più alto.

Alla fine ne esce una classifica, che ha il pregio di rispecchiare in modo più preciso il gusto dei critici, rispetto ai singoli giudizi. E ha il difetto, comunque, di limitarsi alle sole (prime) impressioni della stampa: la storia di Sanremo insegna che non sempre critica e pubblico vanno d’accordo.

Il risultato è comunque una classifica, che vede due donne a contendersi il primo posto (e anche questa sarebbe una notizia, visti i precedenti). Due donne che rappresentano anche due generazioni della musica italiana: Loredana Bertè e Angelina Mango. Il terzo posto del podio se lo litigano invece Dargen D’Amico e i Negramaro. Ma – prima di arrivare alla classifica completa – va fatta qualche premessa (però se avete fretta potete cliccare qui).

I giornalisti

Domani ha confrontato le principali classifiche disponibili online, per un totale di 16 pagelle. Le valutazioni che abbiamo considerato, oltre ovviamente a quelle di Domani, sono quelle di Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Sole 24 ore, All Music Italia, DavideMaggio.it, SkyTg24, il Mattino, il Messaggero, il Tempo, Vanity Fair, Ansa, SuperGuidaTv, Gay.it e Oggi.

Le hanno scritte Annalia Venezia, Andrea Laffranchi, Carlo Moretti, Luca Dondoni, Francesco Prisco, Fabio Fiume, Mattia Buonocuore, Fabrizio Basso, Federico Vacalebre, Mattia Marzi, Carmen Guadalaxara, Chiara Oltolino, Claudia Fascia, Giulia Bertollini, Giuliano Federico e Dea Verna.

ANSA

La classifica completa

Loredana Berté, Pazza – 7,91 Angelina Mango, La noia – 7,73 Dargen D'Amico, Onda alta – 7,29 Negramaro, Ricominciamo tutto – 7,29 Annalisa, Sinceramente – 7,21 Geolier, I p' me, tu p' te – 7,08 The Kolors, Un ragazzo una ragazza – 7,02 Fiorella Mannoia, Mariposa – 7,00 Mahmood, Tuta gold – 6,98 Diodato, Ti muovi – 6,88 Emma, Apnea – 6,88 Gazzelle, Tutto qui – 6,77 Ghali, Casa mia – 6,64 BigMama, La rabbia non ti basta – 6,39 Santi Francesi, L'amore in bocca – 6,29 Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita – 6,25 Alessandra Amoroso, Fino a qui – 6,20 Rose Villain, Click boom! – 6,16 Mr.Rain, Due altalene – 6,05 Irama, Tu no – 5,98 Alfa, Vai! – 5,98 La Sad, Autodistruttivo – 5,98 Sangiovanni, Finiscimi – 5,95 Il Volo, Capolavoro – 5,93 Bnkr44, Governo Punk – 5,79 Clara, Diamanti grezzi – 5,73 Il Tre, Fragili – 5,73 Maninni, Spettacolare – 5,66 Renga e Nek, Pazzo di te – 5,61 Fred De Palma, Il cielo non ci vuole – 5,23

Quanto è affidabile questa classifica?

Bisogna essere onesti: ci sono troppi fattori in gioco per credere che questa classifica sia davvero affidabile. Innanzitutto, perché i punti (derivanti dai voti) sono in molti casi vicini fra loro. Come spiegato nell’introduzione, si basano poi solo sulle impressioni di 16 giornalisti, per quanto qualificati.

Detto questo, avevamo tentato lo stesso esperimento anche l’anno scorso e in effetti i giornalisti avevano predetto in maniera corretta la prima posizione di Marco Mengoni. Qui sotto riportiamo la classifica completa di un anno fa secondo i preascolti dei giornalisti, mettendo fra parentesi la posizione effettiva alla fine del festival. A voi il giudizio.

Marco Mengoni (1) Madame (7) Colapesce Dimartino (10) Ariete (14) Giorgia (6) Lazza (2) Levante (23) Coma Cose (13) Ultimo (4) Elodie (9) gIANMARIA (22) Mara Sattei (19) Tananai (5) Rosa Chemical (8) Leo Gassman (18) Gianluca Grignani (12) Paola & Chiara (16) Colla Zio (20) Shari (27) Articolo 31 (16) Modà (11) Anna Oxa (25) Cugini di Campagna (21) Mr. Rain (3) Lda (15) Sethu (28) Will (26) Olly (24)

© Riproduzione riservata