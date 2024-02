Bloccato per anni nello stesso personaggio uscito da Amici, ora assicura di essere maturato e di volerlo provare con una canzone autobiografica, che parla della fine di un amore

Il rischio di Sangiovanni è di rimanere bloccato in un meme tipicamente italiano, con il continuo punzecchiarsi con Amadeus, rispettivamente milanista contro interista. È sicuramente una gag che ha presa sul pubblico, ma forse sottolinea il più grosso limite che ha ancora Sangiovanni: quello di essere percepito eternamente come il ragazzo di Malibu, intesa come canzone («strette, ferme le lancette, siamo sulle giostre, salgo io e poi sali pure tu), fin troppo scanzonato e post-adolescenziale. Più adatto al Fantasanremo che a Sanremo.

Questo non significa che non abbia un suo pubblico fedele, ereditato dall’esperienza di Amici, cementificato prima grazie al gossip della sua relazione con la ballerina Giulia Stabile (nel frattempo diventata ex) e poi con un paio di successi radiofonici (oltre a Malibu va citato Farfalle, dal Sanremo del 2022. Sarà riproposta nella serata dei duetti).

Ma il rischio è appunto di rimanere così, fermo in queste definizioni superficiali, senza mai l’occasione di raccontarsi per qualcosa di più. Ha un vestito che gli viene costantemente cucito addosso, a volte con risultati caricaturali – come nella riedizione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, con Gianni Morandi. Lui assicura di essere maturato e ora torna a Sanremo con Finiscimi: ha la possibilità di uscire dalla gabbia di quel meme o rimanerci bloccato dentro.

Sangiovanni con Clara, durante la sfilata di lunedì (Ansa/Riccardo Antimiani)

Il ritorno

Ancora una volta Sangiovanni – all’anagrafe Giovanni Damian – sceglie di rivolgersi direttamente alla sua generazione: «È un invito a cambiare e crescere», ha spiegato al Fatto Quotidiano. In questo caso dopo la fine di una relazione, tema che sembra ovviamente autobiografico. Anche se è convinto che ognuno possa leggerci dentro quello che preferisce.

Il ritorno all’Ariston è anche un ritorno sulla scena dopo qualche tempo di pausa, anche dai social. Ha usato questi mesi per scendere dall’ottovolante in cui si è trovato dopo l’esperienza ad Amici (e il successivo tormentone nell’estate 2021).

Nel talent di Maria De Filippi nel 2021 aveva vinto nella sezione canto (come ha fatto nell’ultima edizione Angelina Mango, anche lei a Sanremo), per poi cedere il primo posto proprio a Giulia Stabile. Un anno fa a Sanremo era stato ospite di Ariete, con la quale aveva cantato Centro di gravità permanente.

