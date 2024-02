La scaletta annunciata durante la conferenza stampa. Aprirà Clara e chiuderà Il Tre. Si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara

Sarà la vincitrice di Sanremo giovani, Clara, ad aprire l’edizione 2024 del festival di Sanremo. L’ordine completo è stato reso noto nella mattinata di martedì, durante la conferenza stampa. A chiudere sarà invece Il Tre. Il voto sarà tutto in mano alla sala stampa dei giornalisti (leggi qui come funziona nelle varie serate). Alla fine sapremo chi sono i cinque artisti in testa alla classifica parziale.

Ecco l’elenco completo, in ordine di esibizione:

Clara,

Sangiovanni,

Fiorella Mannoia,

La Sad,

Irama,

Ghali,

Negramaro,

Annalisa,

Mahmood,

Diodato,

Loredana Bertè,

Geolier,

Alessandra Amoroso,

The Kolors,

Angelina Mango,

Il Volo,

Big Mama,

Ricchi e Poveri,

Emma,

Nek e Renga,

Mr Rain,

Bnkr44,

Gazzelle,

Dargen D'Amico,

Rose Villain,

Santi Francesi,

Fred De Palma,

Maninni,

Alfa,

Il Tre.

