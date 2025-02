Sappiamo solo i primi cinque classificati, ma in ordine casuale. Ha votato la giuria della sala stampa, tv e web. Mercoledì le due semifinali delle nuove proposte (con la finale che sarà giovedì)

Per lasciare un po’ più di suspance rispetto al recente passato, Carlo Conti ha preferito dare una classifica ultra-provvisoria, al termine della prima serata del festival di Sanremo (martedì 11 febbraio). Lo ha fatto annunciando le prime cinque posizioni (su 29), ma in un ordine totalmente casuale. Sappiamo dunque che i favoriti sono (al momento) loro, ma non sappiamo né chi è avanti, né chi altri può ambire a crescere nelle prossime serate.

La classifica della prima serata si basa solo sul voto della giuria della sala stampa, tv e web: e dunque anche per questo potrà essere modificata, specie quando entrerà in gioco il televoto. Mercoledì intanto inizierà la gara delle nuove proposte, con le due semifinali (che porteranno alla finale di giovedì). Ecco dunque la top five dopo la prima serata:

