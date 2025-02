Gerry Scotti parla della Rai come se fosse un pacco di riso, ma a zio Gerry non si può che voler bene. Rkomi arriva sul palco senza maglietta, e i miei anni adolescenziali buttati a guardare il festival finalmente tornano utili: ricordo molto bene che ci fu un’altra persona a fare questa mossa circa vent'anni fa, e quella persona era Francesco Facchinetti in arte Dj Francesco. Rkomi continua a cantare in corsivo come da tradizione, laento, saentimento, cosrtuaendo. Il ritmo delle cose non mi pare così travolgente ma il primo ascolto è sempre ingannevole, un po’ come quel taglio di pantaloni che fa sembrare Rkomi molto più basso di quanto non sia. Voto 5, o meglio quecin, ma disposta a ridiscuterne.