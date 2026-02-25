l’ultimo festival di conti

Sanremo si è rotto: precipita lo share e lo show non respira

Lisa Di Giuseppe
25 febbraio 2026 • 20:31

Gli ascolti calano di sette punti, ma la Rai festeggia lo stesso. Dalla serata scompaiono spettacolo e canzoni di spessore

SANREMO – Vedere il bicchiere mezzo pieno in Rai è un’antica tradizione, ma a Sanremo quest’anno sembra più difficile del solito. Gli ascolti della prima serata di quello che sarà verosimilmente l’ultimo festival diretto da Carlo Conti restituiscono una stanchezza del pubblico che è difficile trasformare in «ottimo risultato». Eppure, la conferenza stampa ci prova: l’ingrato compito ricade sulle spalle di Williams Di Liberatore, il direttore del Prime Time che ha tolto a Marcello Ciannamea – il

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth