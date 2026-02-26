false false

È Nicolò Filippucci il vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Ha superato in finale Angelica Bove, che ha comunque ottenuto il premio della sala stampa e della critica.

Filippucci aveva partecipato ad Amici nel 2025 e anche in quel caso era considerato tra i favoriti per la vittoria. L’eliminazione in semifinale aveva scatenato una rivolta sui social. A posteriori, quel momento può essere riletto come l’inizio di un nuovo capitolo: prima Sanremo Giovani, poi l’approdo all’Ariston, fino al traguardo finale.

Chi è Nicolò Filippucci

Umbro, Nicolò Filippucci si è formato molto presto nella sua regione d’origine. Ha iniziato a cantare a nove anni nel coro locale, costruendo nel tempo un percorso solido, fatto di studio e di esperienze live.

In diverse interviste ha definito “Laguna”, il brano presentato al Festival, come un viaggio nella malinconia, un attraversamento emotivo più che un semplice racconto. Un’atmosfera sospesa, intima, che evidentemente ha convinto il pubblico, premiandolo con la vittoria.

