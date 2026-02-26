Poco cantanti, molto mamme: le donne secondo Sanremo

true false

SANREMO – «Sono stato cresciuto solo da una donna, figuratevi se non rispetto le donne». Carlo Conti a fine conferenza stampa a Sanremo cala l’asso per dimostrare che le critiche che lo riguardano sul piano del rapporto con le donne sono infondate. Le polemiche sono arrivate sul fronte della selezione dei pezzi in gara, ma montano già da giorni: ad aprire le danze, un cronista che ha pensato di confrontare le Bambole di pezza con il fatto che in fondo «dietro ogni grande uomo c’è una donna: a ca