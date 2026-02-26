Il voto è stato espresso per il 50 per cento dal televoto e per il 50 per cento dalla Giuria delle Radio. L’ordine è sempre casuale
Si è chiusa la seconda serata del festival di Sanremo 2026, mercoledì 25 febbraio, e si conoscono i cinque artisti più votati della serata. Questa volta si sono esibiti 15 cantanti in gara, valutati con un sistema misto: il voto è stato espresso per il 50 per cento dal televoto e per il 50 per cento dalla Giuria delle Radio. Anche in questo caso non è stato comunicato l’ordine effettivo della classifica, ma solo i nomi dei più votati.
Si tratta dunque di un’indicazione parziale, che però inizia a dare un orientamento più ampio rispetto alla prima serata, quando aveva votato esclusivamente la Sala stampa, tv e web.
Questi i cinque più votati della seconda serata e sono tutti maschi:
- Tommaso Paradiso
- Lda e Aka7Even
- Nayt
- Fedez e Masini
- Ermal Meta
