Continua il racconto a fumetti di Dario Campagna (tutto quello che c’è da sapere ma di cui non avevi bisogno del Festival di Sanremo): questa è l’ultima puntata prima dell’inizio. Dopo aver presentato in anteprima le nuove proposte e i primi 13 big, questa è la descrizione degli ultimi cantanti in gara. Tutti gli articoli e gli approfondimenti su Sanremo (compresi i prossimi episodi disegnati da Campagna) possono essere letti in questa pagina.

