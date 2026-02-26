IL prossimo festival

Carlo Conti resta in Rai: Stefano De Martino con l’aiuto-ombra

Lisa Di Giuseppe
26 febbraio 2026 • 20:40

Il direttore artistico farà il grande saggio in azienda. Nessun trasloco previsto. Per il favorito alla sua successione, cioè il conduttore di Affari tuoi, un padrino d’eccezione con esperienza nella direzione della kermesse

SANREMO – Carlo Conti si guarda intorno. Non oltre il perimetro della sua azienda d’elezione, chiaramente. Chi lo conosce da tempo ha avuto modo di vederlo rinunciare a offerte più che generose, tra le altre da Discovery, che è riuscita a portarsi a casa parecchi dei talent nati e cresciuti in casa Rai. Conti no: 64 anni, lo descrivono come sereno. Alla fine della parabola di Sanremo – ha annunciato fin da subito che questa sarà l’ultima edizione che condurrà e i risultati degli ascolti in calo

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth