Il verdetto più importante, nella serata di giovedì 13 febbraio, è stato quello delle nuove proposte, con la vittoria di Settembre. Bisogna stare però con un occhio anche sulla gara generale, visto che è stata condivisa una nuova top five (che si somma a quella di mercoledì). Come sempre, i primi cinque di oggi sono stati condivisi in ordine casuale. E derivano dal voto delle radio e delle persone da casa.

La top five è composta da:

COMA_COSE – BRUNORI SAS – IRAMA – OLLY – FRANCESCO GABBANI

Nel frattempo è passata la mezzanotte e quindi siamo ufficialmente nella giornata di San Valentino: perfetta per l’atmosfera che si respira quest’anno al festival, fra canzoni d’amore più o meno corrisposto. Il venerdì sera, 14 febbraio, sarà dedicato ai duetti e alle cover: con una gara “indipendente”, che poi non influirà sul risultato finale di sabato.

© Riproduzione riservata