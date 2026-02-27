Cultura

Far ridere l’Ariston è difficile, soprattutto senza satira

Paolo Carelli
27 febbraio 2026 • 20:36

Lo diceva Beppe Grillo ed è vero: l’onere per i comici sul palco più importante della televisione italiana è gravoso. Ma mentre prima era un’occasione ghiotta per parlare di politica, negli ultimi anni all’Ariston la comicità si è integrata in un meccanismo che non ammette deviazioni, guizzi, azzardi rischiosi

«Un compito gravoso». Così Beppe Grillo, durante il Festival di Sanremo del 1989, tre anni dopo essere stato allontanato dalla Rai per la celebre battuta sui socialisti in Cina, cominciava il suo monologo. Gravoso, in effetti, è l’onere che da sempre attende il comico sul palco più prestigioso e temuto della televisione italiana. È uno spazio delicato, chiamato a interrompere il flusso dei concorrenti in gara e a puntellare i segmenti non canori dello show, ma è anche un termometro dello stato d

Paolo Carelli è ricercatore presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna Teoria e tecnica dei media e altri corsi su televisione e comunicazione nelle sedi di Milano e Brescia. Svolge attività di ricerca presso il CeRTA - Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dello stesso ateneo ed è titolare del corso di "Storia della tv italiana" al Master "Fare Tv. Management del Broadcasting e dello Streaming"