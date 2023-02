Sanremo ha lasciato spazio al dramma dell’Iran con l’intervento di Drusilla Foer e dell’attivista Pegah Moshi Pour. Durante la seconda serata del Festival hanno letto in diretta il testo della canzone di Baraye, di Shervin Hajipour. Un testo composto «per le donne, la vita, la libertà», come dice la canzone stessa alla fine. Il brano è stato premiato ai Grammy 2023.

Baraye

Per ballare nei vicoli

Per il terrore quando ci si bacia

Per mia sorella, tua sorella, le nostre sorelle

Per cambiare le menti arrugginite

Per la vergogna della povertà

Per il rimpianto di vivere una vita ordinaria

Per i bambini che si tuffano nei cassonetti e i loro desideri

Per questa economia dittatoriale

Per l'aria inquinata

Per Valiasr e i suoi alberi consumati

Per Pirooz e la possibilità della sua estinzione

Per gli innocenti cani illegali

Per le lacrime inarrestabili

Per la scena di ripetere questo momento

Per i volti sorridenti

Per gli studenti e il loro futuro

Per questo paradiso forzato

Per gli studenti d'élite imprigionati

Per i ragazzi afghani

Per tutti questi "per" che non sono ripetibili

Per tutti questi slogan senza senso

Per il crollo di edifici finti

Per la sensazione di pace

Per il sole dopo queste lunghe notti

Per le pillole contro l'ansia e l'insonnia

Per gli uomini, la patria, la prosperità

Per la ragazza che avrebbe voluto essere un ragazzo

Per le donne, la vita, la libertà

Per la libertà

Per la libertà

Per la libertà

