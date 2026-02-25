Sono stati votati dalla sala stampa durante la prima serata e l’ordine è casuale: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini

Si è chiusa la prima serata di questo festival di Sanremo 2026, martedì 24 febbraio, e si sanno i primi cinque classificati. Ha votato per ora solo la Sala stampa, tv e web e non si sa l’ordine effettivo di chi sta in testa. Dunque, è solo una prima anticipazione (ma comunque significativa).

Nella seconda serata si esibiscono solo 15 cantanti e vengono votati al 50 per cento da televoto e radio.

Questi dunque i cinque più votati:

Arisa

Fulminacci

Serena Brancale

Ditonellapiaga

Fedez e Masini

