Si è chiusa anche la terza serata del festival di Sanremo 2026, giovedì 26 febbraio, e il quadro della competizione comincia a farsi più definito, ma ancora con un forte margine di incertezza. Sul palco si sono esibiti gli altri 15 artisti in gara, completando così il secondo giro di performance per tutti i Big.

A votare, anche in questo caso, come la sera prima, sono stati il televoto (50 per cento) e la Giuria delle Radio (50 per cento). Come già avvenuto nelle precedenti serate, non è stato reso noto l’ordine preciso della classifica, ma soltanto i cinque nomi più votati della serata.

Questi i cinque più votati della terza serata:

Arisa

Sayf

Luché

Serena Brancale

Sal Da Vinci

