Questo amore appena nato è già finito. E forse non è neanche mai nato, ad essere sincere, in questo festival decisamente sottotono che ci ha fatto dire l’impensabile: ci è mancato Amadeus. Ama con le sue giacche damascate, con le sue risate inopportune, con quella determinazione senza fine a mostrarsi al passo coi tempi, come il meme di Steve Buscemi con lo skateboard. Con l’entusiasmo eccessivo che in linea di principio dovrebbe darti fastidio, e invece quando ormai sei lì, nel villaggio turistico dove sei finito tuo malgrado, ti serve per tirare avanti.

Quest’anno ci siamo per lo più annoiate, ma forse questo è vero sempre, solo che con il filtro seppiato dei ricordi ci sembra tutto più bello: il rallenty di Travolta che mette fine alla sua carriera per sempre ballando il ballo del qua qua, Fiorello che si dimena con una parrucca, il palloncino falliforme in platea nell’anno del Covid. Non so cosa ci resterà dell’edizione 2025 – forse giusto il sogno lucido di Topo Gigio e la gratitudine di esserci arrivate in fondo senza neanche un minuto di Giorgio Panariello – ma l’ultima serata ci aspetta e non è ancora detta l’ultima parola. Speriamo solo che quella parola alla fine non sia “tedio”.

(Alice e Giulia)