Dal 2022 soffre di mieloma multiplo e ha deciso di interrompere l’isolamento per raccontare la sua esperienza. Lo fa in uno dei pochi monologhi previsti quest’anno al festival

Il pianista Giovanni Allevi combatte da tempo una malattia, il mieloma multiplo, e per la prima volta ha deciso di raccontarlo sul palco del festival di Sanremo, di fatto interrompendo il suo isolamento. Non è la prima occasione per lui di condividere la sua esperienza: lo ha fatto più volte su un altro palco, quello virtuale dei social. Ma questa volta sarà un momento diverso, perché ad ascoltarlo ci sarà una delle platee più importanti d’Italia.

Cos’è il mieloma multiplo

E soprattutto Allevi tornerà a suonare, come ha già fatto nei teatri, combattendo il dolore e le difficoltà dettate dai farmaci. Secondo i dati dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, il mieloma multiplo rappresenta l’1,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati negli uomini in Italia e l’1,5 per cento di quelli diagnosticati nelle donne.

È una patologia che colpisce più gli uomini e meno le donne. In media ogni anno vengono diagnosticati 11,1 nuovi casi ogni 100mila uomini e 7,7 ogni 100mila donne. Secondo le stime del 2020, ci sono poco più di 2.700 nuovi casi ogni anno tra le donne e circa 3mila tra gli uomini.

Cosa succede

La malattia colpisce soprattutto le persone anziane, ma in questo Giovanni Allevi è una delle eccezioni, visto che di anni ne ha oggi 54 e ha annunciato la sua malattia già nel 2022. È un tumore che colpisce le plasmacellule che compongono il midollo osseo. Sono cellule del sistema immunitario che derivano dai linfociti B. La moltiplicazione incontrollata di una plasmacellula dà origine alle cellule tumorali.

In particolare, le cellule di mieloma producono grandi quantità di un anticorpo che si accumula nel sangue e nei tessuti. Le sostanze che producono finiscono per stimolare gli osteoclasti, che portano a lesioni e fratture. Purtroppo – e come ha testimoniato lo stesso Allevi – la malattia può essere anche molto dolorosa.

La testimonianza di Allevi

Ma una persona che soffre non si definisce sempre e solo per la sua malattia. Per questo la testimonianza di Allevi all’Ariston è particolarmente importante e il suo sarà uno dei pochi monologhi, in un festival che sta invece cercando di farne a meno. Secondo la scaletta, dovrebbe salire sul palco intorno alle 22.11 di mercoledì.

