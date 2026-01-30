Cibo

Tra palco e realtà: cosa fa bene (e cosa si mangia) al Festival di Sanremo

Lucio Palmisano
30 gennaio 2026 • 19:16

L'immaginario canoro del festival di Sanremo conta diversi riferimenti gastronomici: il cibo come soluzione ai propri problemi o come metafora a situazioni più grandi. Un campionario importante, ma non vasto: alcune volte degli scorsi anni parlano di poche decine di canzoni con riferimenti gastronomici sulle migliaia totali. Ma il cibo resta importante anche fuori dal palco

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è il fantasma del natale presente. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. S

Pugliese a Milano. Laureato in Relazioni internazionali, è giornalista professionista dal 2021 e si occupa di esteri, soprattutto Unione europea, e ambiente. Ha collaborato con Linkiesta e Il Fatto Quotidiano, oggi per Sky Tg24