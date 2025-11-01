Il padre spirituale di tutti i monaci, l’eredità viva di sant’Antonio

true false

Insieme alla folgorazione di Saulo sulla via di Damasco, la conversione più famosa nella storia del cristianesimo è quella di Agostino. Il retore africano la racconta verso la fine dell’ottavo libro delle Confessioni, opera letteraria senza precedenti e autobiografia interiore rivolta a Dio stesso e che nei giorni scorsi è stata evocata dal papa agostiniano davanti a un gruppo di studenti. «A te chiediamo, in te ricerchiamo, a te bussiamo: così, così otterremo, così troveremo, così ci sarà apert