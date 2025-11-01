Cultura

Il padre spirituale di tutti i monaci, l’eredità viva di sant’Antonio

La figura del santo si staglia sullo sfondo della conversione del più importante pensatore dell’antichità cristiana, Agostino d’Ippona. L’esempio della sua vita ascetica nel deserto ha ispirato a lungo molte comunità 

Insieme alla folgorazione di Saulo sulla via di Damasco, la conversione più famosa nella storia del cristianesimo è quella di Agostino. Il retore africano la racconta verso la fine dell’ottavo libro delle Confessioni, opera letteraria senza precedenti e autobiografia interiore rivolta a Dio stesso e che nei giorni scorsi è stata evocata dal papa agostiniano davanti a un gruppo di studenti. «A te chiediamo, in te ricerchiamo, a te bussiamo: così, così otterremo, così troveremo, così ci sarà apert

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).