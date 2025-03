Esce il 20 marzo al cinema L’albero, passato in concorso all’ultima Festa di Roma. Racconta l’amicizia amorosa e distruttiva tra due figlie di papà che si perdono per noia e per piacere nella cocaina

Avere vent’anni con tutta la forza, la rabbia e il dolore di non sapere stare al mondo. Ne sa qualcosa Sara Petraglia, classe 1989 che con L’albero, in concorso all’ultima Festa di Roma, si mette a nudo. Quest’opera prima, un “ufo” per il cinema italiano, racconta l’amicizia amorosa appassionata e distruttiva tra due figlie di papà che per non affrontare la crescita e gli ostacoli della vita si perdono per noia e per piacere nel limbo della cocaina. Un poetico racconto di formazione con due giovani protagoniste in stato di grazia (Tecla Insolia e Carlotta Gamba) dal 20 marzo in sala con Fandango.

Il suo film è l'anti-teen movie, cosa ne pensa della rappresentazione dei giovani nel cinema italiano?

Non voglio generalizzare ma mi sembrano spesso un po’ edulcorati, piatti, come visti da lontano. Hanno pochi lati negativi o difetti, e sembrano sempre mossi dalla stessa cosa: un piccolo amore o una difficoltà con il loro gruppo di appartenenza. Alle due mie giovani protagoniste non frega assolutamente nulla dell'accettazione degli altri, anzi sono spudorate nel loro vivere male. Sprofondano in un’infelicità abbastanza tipica a quell’età e se ne compiacciono, ne fanno un po' una bandiera, quasi un modo di resistere alla vita contemporanea, a quello che ci si aspetta da un giovane: che sappia già cosa vuole fare nella vita, che abbia un grande sogno. Anche una delle mie protagoniste (Bianca) ne ha uno, quello di scrivere, ma non si applica così tanto per raggiungerlo, si adegua, si appoggia al suo grande ego, come se avesse già finito il suo romanzo. Credo sia più interessante vedere le crepe della post adolescenza, perché se ci pensiamo, se mi guardo indietro, eravamo davvero piccoli a vent'anni.

I giovani sono spesso raccontati al cinema da uomini adulti che sembrano avere un vago ricordo di quell’età meravigliosa ma feroce.

Spesso chi li racconta ha un’immagine prestabilita di come dovrebbero essere i giovani, magari di come spera di essere stato, ma non è vero, non era così, era molto peggio. È chiaro che un film bello su dei ragazzi possono farlo anche persone non più giovani, è solo più difficile, perché quando guardiamo le cose da una certa distanza ci dobbiamo ricordare veramente di come eravamo, bisogna restituire una verità, senza per forza essere realisti.

Questo film così autobiografico è stato terapeutico per lei?

Un po' sì, ma io sono una di quelle persone che si attacca in modo ossessivo alle cose e il cerchio, che per sua natura è circolare, non si chiude mai. Quindi sì, il film è stato terapeutico ma meno di quanto si possa pensare. Non l'ho usato per sfogare un dolore, un trauma o un lutto, l'ho girato perché sentivo di raccontare una storia d’amore per me molto bella e per celebrare un’età.

Il film è pervaso da un’implacabile nostalgia… di che cosa? della sua giovinezza? di sé stessa?

Sono una di quelle persone che sentono le cose finire mentre stanno ancora succedendo, quindi me le godo di meno. Invece di vivermi i miei 20 anni mi arrovellavo su quanto presto sarebbero finiti, ripensavo ai miei 15 anni spazzati via dal tempo. Fin dalle elementari non sopporto la fine delle cose, il cambiamento, la crescita. L'età che mi interessa di più è l'adolescenza. Se potessi, scriverei solo di quel periodo della vita, anche se è stato terrificante. È vero sono molto nostalgica ma non di come ero io, perché ero ben lontana dall’essere una persona stupenda, mi mancano le sensazioni forti che provi a quell’età e che non torneranno mai più.

«Quando cresci il tuo cuore muore» era una battuta del mitico Breakfast club di John Hughes, cosa ricorda di quella tempesta emotiva chiamata adolescenza?

L'adolescenza è il periodo in cui ho avuto le prime pugnalate di realtà, in cui mi sono resa conto che il mondo era anche tragico, che le persone stavano male, comprese le mie amiche. L’infanzia “felice” crolla e ti ritrovi anche di fronte ai primi amori e alla sue ferite. Inizi a confondere la sofferenza con il vivere e con l’amore. Ero proprio una “depressona”, ma ero felice di esserlo.

Avendo un padre illustre (Sandro Petraglia), era un tabù per lei fare cinema?

Sì, era un grande tabù. Volevo scrivere romanzi oppure, non so, insegnare letteratura, ma sicuramente mi negavo il cinema. Inconsciamente c'era un confronto troppo grande con mio padre che non è uno sceneggiatore qualsiasi ma uno dei più grandi. Fin da piccola capivo quanto fosse migliore di me e quindi lo sminuivo, dicevo che avrei scritto libri perché le sceneggiature erano troppo facili. Quando ho iniziato a lavorare sui set come fotografa di scena mi sembrava di tradire la promessa che mi ero fatta di non lavorare mai nel cinema, ma poi c’è stato un incontro illuminante con Luca Bigazzi (direttore della fotografia) che mi ha detto: «Non vorrai mica fare foto di scena per sempre? Che lavoro è? tra un po’ sparirà! Prova a fare la direttrice della fotografia, non serve studiare, io non l’ho fatto». Gli ho risposto: «Il mio lavoro è molto rispettabile, dare la luce è una roba troppo tecnica, tu sei un genio e io non ho le competenze giuste». E lui: “«Allora prova a fare un film con i tuoi amici». Era da tempo che cercavo di scrivere senza riuscirci il libro L’Albero ma poi, molto più facilmente, mi è uscita fuori la sceneggiatura. L’ho presentata a Angelo Barbagallo (produttore del film) che mi ha chiesto: «Ma tu a chi lo faresti girare?». E io: «A nessuno», e lui mi ha risposto: «Allora è uno più uno».

E adesso si è convinta a fare la regista?

Mi piacerebbe fare un altro film, scritto sempre da me, però aspetto un’idea giusta che faccia click nella mia testa. Non ho ancora trovato una nuova ossessione, quindi aspetto un attimo. Anche se sento la pressione di dover fare un altro film, non voglio farlo brutto. Intanto ho scritto la prima stesura di un libro su un gruppo di tredicenni, questa volta non è autobiografico ma vado a pescare in cose molto sentite, quindi personali.

Quali sono i film che l’hanno segnata e dato la voglia segreta di fare cinema?

Tutta la mia adolescenza è stata totalmente consacrata a David Lynch. Sono una persona abbastanza monotematica, quindi per 5 anni e anche all'università, credo di aver parlato, visto e letto solo di Lynch. Avevo un po’ paura di imitarlo inconsciamente, anche se ovviamente L’albero non ha nulla di lynchiano. Più che l’assurdo, mi piace il suo lato sentimentale, le scene in cui per esempio, c’è una che canta e tutti intorno piangono ma non sanno perché. Mi piace come racconta l’amore e le donne e il fatto che tutti i suoi personaggi sono fragili, anche i cattivissimi. Mulholland drive mi ha cambiato la vita ma anche alcuni film come Paranoid Park o Elephant di Gus Van Sant che raccontano come nessun altro la difficoltà di stare al mondo.

Esiste un cinema femminile? Non trova ghettizzante questo catalogare e separare gli autori secondo il loro genere?

Credo che sia importante che sempre più donne abbiano voglia di fare le registe, semplicemente perché il loro sguardo sul mondo è diverso rispetto a quello preponderante che c'è stato prima. Detto ciò ho visto dei personaggi femminili meravigliosi raccontati da registi uomini, penso per esempio a un road movie femminista come Thelma e Louise di Ridley Scott. Ci sono state e continuano ad esserci delle grandissime registe donne solo che fino ad ora erano una minoranza. L'importante è che ci siano dei film belli, perché se poi entriamo nel meccanismo in cui facciamo girare una donna, brava o non brava che sia, solo perché è donna, è un autogol. Essere una regista donna rischia di diventare una medaglietta che ci mettiamo addosso solo perché siamo in un periodo storico in cui va fatto.

Che cosa vorrebbe vedere di più nel cinema italiano oggi?

Io sono tremendamente all’antica, vorrei vedere più storie d'amore, sicuramente non-eterosessuali, perché mancano o sono fatte male. Sono una grande romantica e mi piace commuovermi senza intellettualismi o visioni ciniche del mondo. Ho già dato col nichilismo durante la mia adolescenza… e anche se il mio film è bello drammatico, c’è un bagliore di gioia in fondo al tunnel.

