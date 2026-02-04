L’esordio a Sanremo dell’artista italo-tunisino

Sayf: «Le leggi non possono toglierci la libertà di pensare»

Emanuela Del Frate
04 febbraio 2026 • 19:52

 All’Ariston porta Tu mi piaci tanto, un susseguirsi di scatti, dalle alluvioni in Liguria ed Emilia-Romagna, a Berlusconi. Ma ci sono anche i fiori sulla camionetta, simbolo di non violenza. «Tutte le persone sono uguali, ma veniamo divise da economia, contesti, lavoro. E finiamo per farci la guerra tra di noi». Genova è la città che ha nel cuore: «Qua cerchiamo di tenerci dentro la voglia di partecipazione. I portuali hanno dato vita a tante manifestazioni per la Flotilla»

«Ho fatto una canzonetta, è un fiore su una camionetta e le botte delle piazze le dimentichiamo». È una delle fotografie più forti scattate da Sayf in Tu mi piaci tanto, il suo brano di Sanremo. «È un simbolo di non violenza e di pace», racconta. «Significa dire: "Va bene, dimentichiamo un torto subito per costruire qualcosa di positivo". Tutte le persone sono uguali, ma veniamo divise da economia, contesti, lavoro. E finiamo per farci la guerra tra di noi: il manifestante e lo "sbirro" sono fig

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021