negli anni settanta a roma

C’era una volta il liceo sperimentale, lezioni di equità alla politica di oggi

Christian Raimo
12 ottobre 2025 • 19:59

Negli anni Settanta, anche per un investimento massivo di spesa sociale, è stato possibile immaginare una scuola con un tempo pieno per tutti. Il Liceo Unitario Sperimentale di Roma è un esempio di quel grande movimento radicale di ripensamento delle istituzioni di cui la riforma Basaglia sarà l’apice, e che oggi va ripreso e studiato

Quando si parla dei problemi della scuola italiana, non si affronta mai quello che è il cuore di ogni aspetto critico: il tempo. La scuola italiana sarebbe migliore se avesse una copertura totale dei nidi, un tempo pieno per tutti alle primarie e alle medie, il biennio unico e il tempo pieno anche alle superiori. C’è stato un tempo in cui, anche per un investimento massivo di spesa sociale (il 1971 è l’anno in cui lo stato ha investito di più in scuola) tutto questo è stato immaginato e possibil

Per continuare a leggere questo articolo

Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.