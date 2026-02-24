Se volete salvare Beatrice Venezi fatela dirigere al Festival di Sanremo

La direttrice d’orchestra, che fa ancora discutere per la sua nomina alla Fenice di Venezia, sarebbe stata perfetta. E non ci sarebbero state critiche perché, in fondo, il direttore d’orchestra del Festival è utile come un bicchiere d’acqua durante un incendio in un bosco.

true false

Il Festival di Sanremo fa miracoli. Ha resuscitato Patty Pravo, riabilitato Morgan e porterà in prima serata le Las Ketchup. Mancano Bugo, Povia e Jalisse e il risultato sarebbe stato perfetto. Con un piccolo sforzo il Festival avrebbe anche potuto porre fine all’annosa querelle su Beatrice Venezi. Ancora si discute sulla sua nomina al Teatro La Fenice, un incarico «mutilato» perché «il maestro», come ama farsi chiamare, non dirigerà la prima stagionale né l’ormai abituale concerto di Capodanno.