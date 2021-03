Buonasera a tutti. Che fatica infame. L’idea di dover affrontare altre cinque ore di “show” mi mette i brividi, letteralmente. Brividi, rialzo della temperatura, delirio di ipopotenza, collasso, morte cerebrale. Anche perché la classifica della prima serata è dolororissima - poi sai, dice: chi se ne importa della classifica? Ma è pur sempre una piccola elezione, perbacco.

Las pancia, il paese reale etc etc. È tutta al contrario, la classifica; beati gli ultimi eccetera. Qui finora si è adottata Madame, nonostante il nom de plume piuttosto insoddisfacente e il preoccupante endorsement del cardinal Ravasi che ha mandato un tweet con un verso della sua canzone.

Ma non ci faremo influenzare da questo pur grave accadimento. Forza Madame. E vediamo stasera che qualità avrà la nostra noia.

La cronaca

21:51 – "E invece sì" di Bugo

Cristian meglio non crescere se devi fare canzoni così.

Ma che dispiacere. Un altro testo che leggi e rileggi e non vuol dire niente. Ora: assodato che l’era delle canzoni-storie pare tramontata in favore delle canzoni-montaggio, c’è un limite a tutto; qualcosa, devono comunque provare a significare. Un secondo limite è anagrafico, direi. Bugo ha un'età; un minimo di senso, non di lirismo, dio no, proprio di senso. Sembrano temini di quinta elementare, ma allora era meglio cuore-sole-amore, no? Sempre un temino (forse di terza elementare) ma almeno si capiva. Le ambizioni sbagliate, specialmente a Sanremo, divengono così ambizioni forzose o coatte, indotte dallo scrutinio del paese tutto, intellettuali da twitter compresi. E allora daje con le frasi inconcludenti, le immagini evocative, il montaggio analogico!

Ma questo è niente.

La birra in saldo, canzoni in saldo. Ahimè davvero brutta, che bella parola “brutta”. Così precisa. Una brutta canzone, cantata malissimo.

21:44 – "Quando ti sei innamorato" di Orietta Berti

Allora, figuriamoci se mi metto a commentare la signora Berti. La signora Berti canta una bellissima canzone d’amore. La signora Berti è vestita benissimo, come nessun’altra e anche quanto ad acconciatura non ha rivali. Il trucco della signora Berti è perfettamente adeguato alla circostanza. La signora Berti ci fa sognare. La signora Berti è l’unico personaggio positivo di un romanzo immaginario di Silvio D’Arzo. La signora Berti è il futuro. La signora Berti ha un bel portamento e la risata semplice. La signora Berti è mia nonna, mia mamma, mia zia. La signora Berti ha degli orecchini che le arrivano alle clavicole. La signora Berti è bellissima e sessualmente attiva. La signora Berti crede nell’amore anche se ha un amante pericoloso. La signora berti non ha mai paura. La signora Berti è una paladina del diritto a divertirsi per la terza, quarta e quinta età. Pare che una volta la signora Berti abbia invitato a ballare lo scienziato Locatelli. La signora Berti è la signora Berti e non si commenta, la Signora Berti. La signora berti è la vincitrice morale, comunque vada. La signora Berti, anche se non lo sai, ti rappresenta perfettamente.

Canzone bellissima, esecuzione perfetta.

