Sempre fedele al suo suono. Tutti i colori di Miles Davis

Il 26 maggio uno dei più famosi musicisti della storia del jazz avrebbe compiuto 100 anni. Il libro di Paolo Parisi, The Sound of Miles Davis, racconta la vita di un uomo che, a sua volta, ha disegnato e fotografato il presente traghettandolo nel futuro e aprendo porte nelle quali noi siamo potuti entrare

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Il mondo di Miles è racchiuso nel suo suono ed è oggi raccontato in questo libro illustrato. Un timbro scuro e teso verso la terra, capace di colpire con la forza di un pugno. Come nella foto che lo ritrae sul ring ad emulare Jack Johnson che fu icona della comunità afroamericana e al quale Davis tributerà uno dei suoi tanti capolavori discografici nel 1971. Un suono profondo e allo stesso tempo femminile, soprattutto con la sordina, quello che introduce la versione di Round Midnight registrat