La scrittrice Febos: «Ritrovarmi davvero sola? È come tornare all’infanzia»

In Dry Season l’autrice americana racconta di un anno in cui ha scelto di astenersi del tutto dal sesso: «Studiando figure di donne celibi, come Ildegarda di Bingen o le beghine, ho scoperto vite con libertà inaudite per i loro tempi»

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La scorsa estate il New York Times ha pubblicato un articolo che introdotto nel discorso mainstream l’espressione “eteropessimismo”. Secondo la definizione di Treccani, si tratta di un sentimento di «disincanto, disaffezione e insieme rimpianto nei confronti delle relazioni con persone dell’altro sesso», che come conseguenza ha portato molte donne a rinunciare del tutto alla ricerca di una relazione. Abbandonate le dating app, le loro energie si sarebbero concentrate piuttosto a coltivare il leg