Il lampo gamma che sfida la nostra comprensione dell’Universo

true false

Quanto possiamo davvero dire di comprendere l’Universo, se fatichiamo a spiegare i suoi eventi più energetici? È una domanda che apre scenari filosofici ed epistemologici, ma che oggi trova nuova linfa grazie a una scoperta che sta facendo tremare le fondamenta dell'astrofisica. Il Big Bang rimane l’evento più energetico mai concepito, ma non è l’unico a mettere alla prova la nostra comprensione. I lampioni di raggi gamma (Grb), tra le esplosioni più potenti dell’Universo, continuano a sorprende