Se si partisse dall’Italia attraversando l’Europa, fino all’Ucraina e alla Russia occidentale, passando per il mar Caspio e proseguendo fino all’India, sarebbe possibile comunicare sempre con persone che parlano lingue appartenenti alla stessa famiglia linguistica. Questo fenomeno è spiegabile grazie al fatto che l’italiano è una delle oltre 400 lingue indoeuropee, una vasta famiglia linguistica che comprende inglese, francese, tedesco, bengalese, sanscrito, albanese, greco e molte altre che possiedono una radice comune.

In altre parole, si ritiene che tutte queste lingue discendano da un unico progenitore linguistico, il protoindoeuropeo, parlato migliaia di anni fa.

Le ricerche

Da tempo i ricercatori si interrogano sulla patria indoeuropea, il luogo in cui si parlava il protoindoeuropeo e su come questa famiglia linguistica si sia diffusa così ampiamente. Negli ultimi anni, sono stati condotti numerosi studi sul tema. A questo proposito, l’archeologo e linguista J.P. Mallory ha pubblicato un libro intitolato The Indo-Europeans Revisited: How a Scientific Revolution Is Rewriting Their Story, un’analisi dettagliata delle ricerche sull’origine delle lingue indoeuropee. Mallory ha dedicato gran parte della sua carriera a esplorare le origini di queste lingue e nel suo libro descrive la lunga indagine che ha portato a svelare molti aspetti di questo mistero.

La ricerca ha avuto inizio alla fine del XVIII secolo, quando gli studiosi riconobbero per la prima volta la famiglia linguistica indoeuropea. Linguisti come William Jones (1746-1794) e James Parsons (1705-1770) scoprirono il legame tra diverse lingue studiando le loro somiglianze fonetiche e strutturali.

Nel corso del tempo, archeologi e linguisti hanno identificato altre lingue anatomiche estinte, un tempo parlate in quella che oggi è la Turchia, che si sono rivelate appartenere alla famiglia indoeuropea. Tuttavia, non esistono testimonianze dirette del protoindoeuropeo, poiché questa lingua fu utilizzata in un’epoca precedente alla scrittura.

Gli studiosi possono ricostruirne alcuni aspetti confrontando le lingue indoeuropee più antiche, insieme alle prime testimonianze scritte, procedendo a ritroso. Questo processo di ricostruzione linguistica è complesso e presenta numerose incertezze. La data esatta dell’origine del protoindoeuropeo è ancora oggetto di dibattito. Si stima che abbia iniziato a diffondersi almeno 4.500 anni fa, ma alcune analisi collocano la sua origine a più di 5.000 anni fa, e altre ancora la retrodatano oltre 8.000 anni or sono.

L’ampia incertezza cronologica ha favorito la nascita di numerose ipotesi, alcune delle quali molto fantasiose. Mallory cita, ad esempio, un’ipotesi del 1966, secondo cui il protoindoeuropeo sarebbe stato parlato al Polo Sud, dove sarebbe esistita una grande civiltà mondiale fino a quando l’Antartide non fu ricoperta dai ghiacci tra 10mila e 15mila anni fa.

Ovviamente, questa teoria è priva di fondamento, poiché l’Antartide divenne ricoperta dai ghiacci milioni di anni fa. Esistono, tuttavia, proposte più plausibili, tra cui il modello indiano, il modello baltico, quello nordico, quello della steppa e quello contadino anatolico. Mallory sottolinea che la patria indoeuropea è stata individuata in più occasioni, ma questo accade perché l’insieme delle proposte copre praticamente ogni possibile opzione geografica.

Basandosi sulla distribuzione geografica delle lingue indoeuropee – dal Regno Unito, Francia, Spagna e Italia, fino all’India e al Bangladesh – si potrebbe ipotizzare che la loro origine si trovi nel mezzo, forse vicino al Mar Nero o al Mar Caspio, nell’odierna Ucraina o Turchia. Questa ipotesi appare ragionevole, e molteplici linee di evidenza, sia genetiche che linguistiche, sembrano sostenerla.

I modelli principali

L’analisi del DNA antico ha contribuito a restringere le ipotesi, identificando tre scenari principali: 1) il modello dell’agricoltore anatolico, secondo cui le lingue indoeuropee si sarebbero diffuse grazie ai primi agricoltori dell’Anatolia (odierna Turchia); 2) il modello caucasico, che ipotizza un’origine tra il Mar Nero e il Mar Caspio, in Paesi come Armenia e Azerbaigian; 3) il modello della steppa, che colloca l’origine delle lingue indoeuropee nella steppa pontico-caspica, un’ampia regione che comprende parte dell’odierna Ucraina.

L’ultimo modello sembra il più convincente, grazie a evidenze genetiche che indicano una massiccia migrazione dall’odierna Ucraina verso l’Europa occidentale, iniziata circa 5.300 anni fa. I gruppi migratori, noti come Jamna (in ucraino) o Yamnaya (in russo), si mescolarono con cacciatori-raccoglitori locali, dando origine alla cultura Serednii Stih, da cui derivò la cultura Jamna.

Questa ipotesi offre anche una possibile spiegazione del motivo per cui le lingue indoeuropee raggiunsero l’Anatolia. Gli stessi gruppi caucasici che contribuirono alla formazione dei Jamna potrebbero aver avuto un ruolo anche nella crescita delle popolazioni anatoliche. In sintesi, la patria indoeuropea sembra collocarsi nella steppa a nord del Mar Nero, con stretti legami con il Caucaso e l’Anatolia. Mallory, nel suo libro, si interroga su quanto piccola debba essere questa patria linguistica per poter essere considerata correttamente identificata. Dato che le popolazioni di quell’epoca si spostavano su ampie distanze, è plausibile che il protoindoeuropeo non fosse concentrato in un’unica piccola regione, ma si sia diffuso gradualmente su un’area più ampia, attraverso popolazioni che parlavano dialetti simili.

Le lingue ignorate

Infine, Mallory offre una riflessione più ampia sulle lingue e le loro origini. Se da oltre 200 anni gli studiosi hanno cercato di identificare la patria indoeuropea, esistono molte altre famiglie linguistiche ancora poco studiate.

La famiglia atlantico-congolese, parlata in gran parte dell’Africa, contiene oltre tre volte il numero di lingue indoeuropee, eppure è molto meno studiata. Su Google Scholar, una ricerca sulle lingue indoeuropee restituisce oltre 350mila risultati, mentre le lingue atlantico-congolesi ne producono appena 1.350. Ecco perché queste lingue meritano un’attenzione nella ricerca linguistica se non superiore almeno simile a quella dell’indoeuropea.

Il risveglio di Ansky

Per decenni, il buco nero supermassiccio al centro della galassia Sdss1335+0728, situata a 300 milioni di anni luce dalla Terra, è rimasto inerte, un gigante silenzioso immerso nel buio cosmico. Poi, nel 2019, qualcosa è cambiato: la galassia ha iniziato a brillare improvvisamente e, più recentemente, il suo cuore ha cominciato a pulsare con intensi e regolari lampi di raggi X. Un evento raro, un risveglio improvviso che ha subito attirato l’attenzione degli astrofisici.

Grazie al telescopio spaziale XMM-Newton dell’Esa e ad altri strumenti Nasa, un team internazionale di ricercatori, tra cui quelli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), ha potuto osservare la straordinaria trasformazione del buco nero—soprannominato Ansky—e studiarne l’evoluzione in tempo reale. Ansky è un buco nero supermassiccio, con una massa milioni di volte superiore a quella del Sole, incastonato nel cuore della galassia. Sebbene sia diffusa l’idea che i buchi neri divorino incessantemente materia, in realtà possono restare inattivi per lunghi periodi.

Per anni, Ansky è rimasto in questa fase dormiente, finché nel 2019 la galassia ha improvvisamente manifestato una luminosità inedita. Poi, nel febbraio 2024, gli astronomi hanno fatto una scoperta ancora più sorprendente: lampi di raggi X estremamente intensi e regolari con una cadenza precisa di 4,5 giorni. Si tratta di un fenomeno noto come eruzione quasi periodica, mai osservato prima in un buco nero appena riattivato.

«Questo evento ci offre una possibilità unica di osservare l’evoluzione di un buco nero con una precisione straordinaria», spiega Lorena Hernández-García, dell’Università di Valparaíso. Normalmente, le eruzioni quasi periodiche nei raggi X sono causate dall’interazione di stelle o oggetti massicci con il materiale che orbita attorno al buco nero, il cosiddetto disco di accrescimento. Tuttavia, nel caso di Ansky, non ci sono prove di una stella distrutta. Gli scienziati ipotizzano che a causare i lampi sia la presenza di piccoli oggetti che disturbano ripetutamente la materia del disco, generando shock di energia colossali.

Ogni eruzione rilascia cento volte più energia rispetto ai fenomeni finora osservati, risultando dieci volte più lunga e luminosa. Questo mette alla prova le teorie esistenti sui buchi neri e costringe gli scienziati a rivedere i modelli attuali. L’evoluzione di Ansky viene seguita con attenzione, non solo per comprendere il suo comportamento, ma anche per scovare tracce di onde gravitazionali, uno degli obiettivi della futura missione Lisa dell’Esa.

Curiosamente, nonostante la sua intensa attività nei raggi X, il buco nero non mostra alcuna emissione radio. «Abbiamo osservato la sua regione con il radiotelescopio ATCA in Australia e altre campagne radio, ma non abbiamo rilevato segnali. Questo suggerisce che Ansky potrebbe non aver prodotto un getto relativistico», spiega Gabriele Bruni, ricercatore dell’INAF. Ma la sua attività non è finita: nei prossimi mesi, gli scienziati monitoreranno Ansky per verificare se emergerà un getto relativistico, proprio come accaduto in altri nuclei galattici attivi dopo una riattivazione improvvisa. Un getto relativistico è un flusso di materia ed energia espulso da oggetti cosmici estremamente energetici, come buchi neri o quasar, a velocità vicine a quella della luce.

Questi getti si formano quando il materiale che cade verso il buco nero viene accelerato e incanalato lungo l’asse di rotazione, creando enormi fasci di particelle cariche che possono propagarsi per migliaia di anni luce nello spazio. Mentre l’universo continua a offrirci sorprese, il risveglio di Ansky potrebbe diventare una delle chiavi per comprendere i meccanismi nascosti dei buchi neri e il modo in cui interagiscono con lo spazio che li circonda.

