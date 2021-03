Ve lo confesso, senza vergogna. Ho accettato questo prestigioso incarico - reggere sulle mie esili spalle la “linea” di questo giornale sulle canzoni di Sanremo (che è cosa diversa dalla “linea” su Sanremo) - immaginando uno sprint e non la doppia maratona che si è poi rivelata. Ogni sera è più lungo; oltre le cinque ore, una doppia maratona appunto. Ciò mi indigna, ma seriamente: si sproloquia del fatto che il popolo ha il diritto di distrarsi in questo periodo così difficile e poi per ascoltare - metti - il tuo cantante preferito devi aspettare l’una e trentotto del mattino. Penso davvero che sia contrario al servizio pubblico, anche perché il popolo tiranneggiato non è altro che lo strumento usato, immerso nell’allungamento del brodo, per raggiungere il tanto agognato share.

Ma che vi frega dello share, non c’è nemmeno il pubblico, fate una cosa da tre ore! Rispetto a Sanremo sarebbe un lampo, ma televisivamente è un tempo infinito e portate il meglio dell’intrattenimento e della musica su quel dannato palco.

Bene, sono uscito dal seminato (mi devo occupare delle canzoni).

Non so se e quanto scriverò stasera. Voi seguite comunque, altrimenti mi sento solo.

La cronaca

22:04 – “Glicine” di Noemi

Una domanda: ma che senso ha fargli cantare per tre volte la canzone, con unica differenza il cambio d’abito da una sera all’altra? Non è una gran rottura di coglioni? Ah già, lo è perché le canzoni sono brutte, giusto.

Comunque, Noemi: la canzone d’ammore, impossibile, combattuto, mai consumato (sempre solo brividi, fiamme e altre metafore morte). Classicazzo sanremese che ci sta sempre, altrimenti saremmo delusi. Anche perché apprendo che Noemi ha già fatto sei Sanremo. Ma almeno di questo si capisce il testo… È molto contenta del modo in cui ha lavorato al pezzo e «spera che ci piaccia». Annuncia scoperte musicali «sorprendenti, grazie a un mix tra analogico e digitale». Ora a parte che di analogico non c’è manco più il tamburo, sentiamo va, magari lo sentiamo sto analogico.

Non si sente l’analogico (?!), si sente un filo di monotonia e poi c’è il crescendo, lento, lento, lento, lento, lento ma inesorabile. Inizio ad annoiarmi forte forte forte forte ma inesorabilmente.

21:56 – “Zitti e buoni” dei Maneskin

I Maneskin sono quelli che si sparano le pose da rockstars, però gliele ha insegnate Manuel Agnelli e quindi prima o poi gli riusciranno bene. Ci sono le chitarre, è una rockband, è il momento rockband a Sanremo, sempre amato molto quelli che vanno a fare l’eccezione che conferma la regola. Anche se poveracci gli autori li hanno descritti come “il rock per le nuovissime generazioni”. Praticamente un epitaffio. Epperò, scusate ma se parte una chitarra distorta a Sanremo io ancora esulto dentro.Quanto avrei voglia di vederli in jeans e maglietta nera, ne guadagnerebbero. Tenerissimo il coro “siamo fuori di testa”, altro che nuovissime generazioni, è roba da Jerry Lee Lewis. Lui però sta dietro al pezzo, se la cantano e se la suonano più che dignitosamente. Poi c’è una figura dello spirito: la bassista. La loro assoluta mancanza di originalità mi da un sollievo senza pari. Fanno una cosa già fatta, che sembra facile, ma alla fine, vi assicuro, non lo è. Bravi dai, anche se vorrei dirgli che NON È OBBLIGATORIO USARE L’ORCHESTRA.

La cover dei CCCP poi gli è riuscita bene; con Manuel Agnelli (ok, è un amico), alternative hero di una generazione, cantano un pezzo dell’alternative hero di quella di poco precedente (Lindo). Pezzo che è uno dei più belli della storia della musica italiana. Posso solo dire una cosa: i Maneskin sono ragazzi fortunati.

21:45 – "Ora" di Aiello

Mimica insopportabile, pezzo orrendissimo, al limite del codice penale. Urla e strepita il niente. Boh.

Formidabile l'incipit del suo video di presentazione sul sito di Sanremo: «Ciao, sono Antonio Aniello, in arte Aiello». Nemmeno Totò e Peppino. Di quello che canta, non si capisce niente. E non solo per la pronuncia. Il testo: chi gli ricordava di chi, lui, lei, la casa? Boh? “Sesso e Ibuprofene” poi è il classico verso che sembra intelligente e autoironico e invece è solo un flebile tentativo di mimica indie - ecco che accosto la mia debolezza (non solo ibuprofene, è una debolezza ripetuta: a letto era un drago epperò era terrorizzato, vabbè) al SESSO. Figo diciamo la parola sesso a Sanremo! Sesso sesso sesso. Sembra un cut-up venuto male, malattia della ricerca dell’originalità, quando poi come dice lui stesso la canzone parla di quando dopo una relazione finita male affrontiamo quella seguente in un modo che ci “fa sembrare stronzi, ma non lo siamo”. Beh, poteva cantarlo piuttosto che dirlo nella nota a piè pagina. Che è Leopardi? Naaaa. Meglio scrivere ti amo e tu non mi ami più (o viceversa, mi sono perso, ma è solo un esempio) piuttosto che girare intorno malamente cercando di essere originali. Ah, originali a Sanremo. help! E poi questa faccia incolpevole, anzi, innocente, che è peggio, e al tempo stesso finto cazzuta, doppio orecchino e barba rifilata. Naaaa. Non gliela fa a essere popstar. Ci prova e forse per Sanremo è abbastanza.

Nello stesso video di cui sopra dice di amare la “contaminazione”; ora a parte che non mi sembra proprio la parola da usare oggi, ma a prescindere dal contesto, davvero, solo a Sanremo si usa ancora questo lessico - aggiunge pure che gli piacciono i suoni “urban” e “streeet” e in generale “il pop contemporaneo”. Ok, comincia a farmi tenerezza. Poi ecco il momento pandemia: lui dice che sarà un “Sanremo di rinascita un po’ per tutti”. Certo, sì. Non grazie a te frate.

21:35 – “Dieci” di Annalisa

Una monotona discesa vocalica, questa canzone, con le solita urla a rompere l’anima. Il testo è praticamente un estratto da un gruppo whatsapp di soggetti under influence, oppure dei tweet di quelli enigmatici fatti da account con nomi maledetti e foto di labbra rosse. Quindi mi piace. Non si capisce niente e non ci si emoziona, ma almeno è contemporaneo, per diana! E questo mi emoziona. Nella sua autopresentazione sul sito di Sanremo, dice che è una storia di un’amore che non vuole finire. Poi ripete sei o sette volte “appunto” e “condividere”. Sembrano un po’ gli accorati appelli dei concorrenti di XFactor. Poi diventa un calciatore quando parla di grinta e di “voglia di dimostrare” cose. Sanremo è un mix di mille gerghi diversi, un esperanto di frasi fatte che nemmeno Miss Italia quando intervistano le gnocche oche. Annalisa dice pure che è il suono è quella di una ballad moderna, in equilibrio tra elettronica “mitigata” con il mix con strumenti veri. Mitigata mi piace. Tuttavia, canzone non pervenuta. Però a un certo punto dice “baci francesi delivery” che dev’essere il nuovo modo per dire booty call.

21:29 – Gaudiano si aggiudica la categoria nuove proposte

21:13 – “Lezioni di volo” Wrongonyou

A un certo punto su una vocale allungata tocca sei note diverse, per almeno 10 secondi di strazio. Testo e musica orrendi, tutti e quattro. Forse su questa desueta sezione del Festival si potrebbe anche riflettere. Io vedrei meglio altre minoranze rappresentate. Anche per parità. Perchè sempre i nuovi? L’anno prossimo per esempio proporrei “proposte musicali da cantanti con i capelli ricci”.

21:10 – “Polvere da sparo” Gaudiano

Poi ci si potrebbe anche chiedere a quale industria, a quale mercato si rivolgano questi prodotti - questo e i due precedenti. Mi sembrano così uguali tra loro anche se non lo sono. Ma lo sembrano, che è peggio; quel che sembra dopo 30” nel pop equivale a ciò che è. E che è? Nulla di nulla.

21:05 – “Scopriti” Folcast

Bah. Sviolinate, testo pessimo, canzone mediocre e monotona. Davvero una povertà musicale estrema, senza vita, non dico autenticità, ma almeno un po’ di vita, per la grazia d’iddio. Forse non si dovrebbe più chiamarle nuove proposte, ma vecchi esordienti.

21 – “Regina” Davide Shorty

Arrivato alla sua tredicesima partecipazione al festival, ormai il suo sound è maturo, la sua voce solida e accogliente. Un veterano sempre capace di sorprendere - pensate per esempio a quel breve passaggio non cantato (si chiama “rap”, è una cosa di strada degli americani di colore). Il solito grande Shorty, quello che conosciamo da tempo, ma che non ci stanchiamo mai di ascoltare perché sempre capace di stupire. E non è facile dopo tanti anni e tanto successo “mettersi in gioco” in modo così coraggioso.

