Siamo aperti a tutti i featuring. Tipo de Gregori con Dagood YL?

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Alberto Piccinini: Hai già visto Backrooms? Horror hauntologico low-budget di Kate Parson, canadese, 21 anni. Come Blair Witch Project, come gli esordi splatter di Sam Raimi, Peter Jackson, e le altre favole che continuano a dar da vivere ai corsi di cinema. Meglio così. Ero in sala con dieci cicciogamer maschi però sofisticati al punto da aver scelto la versione originale, e mi sono sentito molto solo quando ho capito che il mobilificio di provincia dove tutto succede – il labirinto segreto, gl