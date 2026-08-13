Il femminismo come ricerca di ascolto: ciò che Sibilla Aleramo già sapeva

La scrittrice marchigiana, nata il 14 agosto 1876, ha scritto per conoscersi, incarnando l’espressione “il personale è politico”. Il suo Una donna può essere considerato uno dei primi romanzi femministi italiani: ha fotografato la condizione femminile nell’Italia di inizio Novecento, con uno sguardo sempre attento al mondo proletario

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Scriveva per conoscersi Sibilla Aleramo, autrice di uno dei primi romanzi femministi italiani Una donna, autobiografia pubblicata nel 1906 che si presta a diventare fotografia della condizione delle donne italiane a inizio Novecento. La scrittura di Aleramo, nata il 14 agosto di 150 anni fa ad Alessandria con il nome di Marta Felicina Faccio, detta Rina, è stata il mezzo attraverso cui l’autrice ha raccontato la vita delle donne proletarie e piccolo borghesi, le donne che entravano in fabbrica e