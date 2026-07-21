Tra sionismo e genocidio. L’abisso politico e morale dei crimini di Israele

Sebbene molti vi cercheranno la certificazione della colpa di genocidio a carico di Israele da parte di uno storico dell’Olocausto, israeliano ed ebreo, non è questa la finalità ultima del libro di Bartov. Esso offre la dolorosa realizzazione e l’angosciosa documentazione della più grave crisi di Israele, detonata dall’aggressione di Hamas ma certo di più antica origine

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Sebbene molti vi cercheranno la certificazione della colpa di genocidio a carico di Israele da parte di uno storico dell’Olocausto, israeliano ed ebreo, non è questa la finalità ultima del libro di Bartov. Esso offre la dolorosa realizzazione e l’angosciosa documentazione della più grave crisi di Israele, detonata dall’aggressione di Hamas ma certo di più antica origine

«Come storico, credo che il primo passo per costruire un futuro migliore sia comprendere le speranze e le aspirazioni, ma anche gli errori e le colpe del passato», così scrive Omer Bartov, storico dell’Olocausto e dei genocidi in apertura al suo Nell’abisso. Dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele (Laterza, 237 pp.). Il libro è allo stesso tempo un saggio di storia del tempo presente e una sorta di memoir, in cui l’autore ricostruisce il suo itinerario di riflessione attorno al