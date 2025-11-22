Arriva la skincare per bambine, ma l’infanzia non è il momento per essere fighe

Da qualsiasi punto di vista provi a guardarla, Rini mi sembra un’idea di merda. A questo punto perché non fare anche dei mini-assorbenti, dei mini-F24, delle mini-sigarette da fumare con un bel calice di mini-Franciacorta. Non tutto quello che fanno i genitori è invidiabile, né da replicare

true false

Il complotto mondiale contro le donne continua e colpisce fronti inaspettati. Stavo giusto iniziando a ricalibrare le mie finanze scegliendo di usare una sola crema idratante invece di venticinque sieri diversi ogni sera (spoiler: ottengo lo stesso mediocre risultato di prima), che dagli Stati Uniti arriva la notizia di Rini, una nuova linea di skincare per bambine dai tre anni in su. Uso il femminile sovraesteso perché anche se questi prodotti non sono esplicitamente pensati per femmine è evide