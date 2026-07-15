Sono secoli che si litiga su Omero (per fortuna)

Le polemiche sul cast dell’Odissea di Nolan – di cui è stato protagonista Elon Musk – a chi studia il mondo greco per mestiere tutto questo fa uno strano effetto di déjà vu. Perché Omero sarà stato una figura iconica della cultura antica, ma intoccabile non lo è stato mai. Anzi
L’uomo più ricco del mondo ha evidentemente abbastanza tempo a disposizione per accusare Christopher Nolan di aver «profanato» Omero. Ma il fenomeno non riguarda solo gli happy few. Sui social sono già moltissimi i commenti indignati per l’elmo di Agamennone che somiglia a quello di Batman, per Telemaco che chiama Odisseo «Dad» o per gli accenti americani dove ci si aspettava forse un inglese britannico più consono all’epica. The Odyssey di Nolan non è ancora debuttato nelle sale (esce in Italia