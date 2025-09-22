La sordità non è un ostacolo, specie se si parla di musica

Il progetto Seed, documentario di Andrea Cagno, racconta l’esperienza del laboratorio tenuto da 4CMP Academy . Tramite dispositivi indossabili e software in grado di mostrare le caratteristiche dei suoni, la musica è diventata visibile e percepibile, dando agli allievi sordi la possibilità di lavorare dietro al mixer

Che esperienza fanno della musica le persone sorde? Chi è nato senza poter ascoltare, o ha perso l’udito nel corso della vita, è in grado di conoscere la musica, e magari scriverla? Alcune tra le più note sinfonie di Beethoven sono lì a testimoniare che sì, è possibile comporre musica anche con una sordità grave. Ora, un progetto portato avanti da un’associazione milanese ci mostra come la sordità non sia una barriera nemmeno per chi voglia dedicarsi alla produzione musicale, cioè a tutti quegli