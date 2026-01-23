spaghetti & moretti

Sorrentiniani per sempre. Boldi sembra Ricky Gervais

Antonio D’Orrico
23 gennaio 2026 • 18:35

Ho visto La grazia: gli spettatori assistono a questi film come a una tragedia greca, cercano la catarsi. Non era mai successo che il comico escluso dal fare il tedoforo di Milano-Cortina mi facesse ridere

Domenica scorsa Ho visto La grazia di Paolo Sorrentino. E, mentre scorrevano i titoli di coda, ho pensato che è un regista antico. Gli spettatori assistono ai suoi film come si assisteva alla tragedia greca: per purificarsi, per ottenere una catarsi. È il mio modo di dire indirettamente, per il senso di pudore che bisogna provare davanti alla grandezza, quanto è alto, solenne e intimo questo suo ultimo lavoro. Uscendo dal cinema, con ancora negli occhi Toni Servillo (larger than art), presidente



Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)