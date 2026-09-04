Sorsi di gelato: nuove avanguardie del wine pairing

Una combinazione insolita, con abbinamenti per concordanza o per contrasto, a seconda dei gusti, per continuare a giocare col palato. Cioccolato e rosé, creme dolci con i vini più acidi, senza aggiunta o sottrazione di ingredienti. Resta il dubbio: diventerà mainstream?
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo della crisi del mondo del vino e delle evoluzioni nel settore, tra wine pairing con il gelato, eccezioni portoghesi e calici in Ucraina. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli alt