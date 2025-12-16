Cultura

Sotto la meraviglia, i cliché Avatar 3 puzza di naftalina

Teresa Marchesi
16 dicembre 2025 • 19:10

È il segreto dell’epica cameroniana, che però in Fuoco e cenere riproduce le idee del capitolo prima. Tra cetacei sfracellati e altre sfortune, rischia di essere un film natalizio più strappalacrime di La vita è meravigliosa

Delle due l’una: o siamo diventati un pubblico noiosamente choosey o è sempre e comunque sconsigliabile consumare prodotti congelati oltre la data di scadenza. Spoiler: James Cameron non conquisterà la casella mancante nel Guinness dei primati di sempre. Occupa il primo posto con Avatar (quasi tre miliardi di dollari), il terzo (Avatar: La via dell’acqua) e il quarto con Titanic (anche se, calcolando l’inflazione, Via col vento se li mangia tutti in un boccone). Se puntava a scippare ad Avengers

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.