Sotto la meraviglia, i cliché Avatar 3 puzza di naftalina

È il segreto dell’epica cameroniana, che però in Fuoco e cenere riproduce le idee del capitolo prima. Tra cetacei sfracellati e altre sfortune, rischia di essere un film natalizio più strappalacrime di La vita è meravigliosa
Delle due l’una: o siamo diventati un pubblico noiosamente choosey o è sempre e comunque sconsigliabile consumare prodotti congelati oltre la data di scadenza. Spoiler: James Cameron non conquisterà la casella mancante nel Guinness dei primati di sempre. Occupa il primo posto con Avatar (quasi tre miliardi di dollari), il terzo (Avatar: La via dell’acqua) e il quarto con Titanic (anche se, calcolando l’inflazione, Via col vento se li mangia tutti in un boccone). Se puntava a scippare ad Avengers